REPLAY - Donald Trump - Joe Biden : Premier débat pour la Présidentielle américaine

France 24 • 30/09/2020 à 10:46

À cinq semaines de la présidentielle américaine du 3 novembre, Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés pour la première fois, mardi soir, lors d'un débat télévisé qui a donné lieu à un duel plus que musclé. Les attaques personnelles et la cacophonie ont souvent empêché les propositions de fond d'émerger. Cacophonie, foire d'empoigne, chaos... Les mots ne manquent pas pour qualifier le premier débat qui a opposé, mardi 29 septembre, Donald Trump à Joe Biden, les deux candidats à la présidentielle américaine de novembre.