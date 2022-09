Rentrée scolaire 2022 en France : "le métier d’enseignant ne fait plus rêver"

information fournie par France 24 • 02/09/2022 à 14:54

Entre allègement du protocole sanitaire et climat d’inquiétude face à la pénurie de professeurs, 12 millions d’élèves ont repris le chemin de l’école ce jeudi 1er septembre. Retour sur cette journée. Selon Sophie Venetitay, secrétaire générale du syndicat enseignant SNES-FSU, professeure de Sciences Economiques et Sociales, invitée de France 24, "il manque beaucoup de professeurs tout simplement parce que notre métier n’attire plus, c’est terrible à dire mais le métier d’enseignant ne fait plus rêver". Décryptage.