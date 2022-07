Référendum en Tunisie: "Kaïs Saïed cherche à démanteler la démocratie"

information fournie par France 24 • 26/07/2022 à 08:41

A la Une de la presse, mardi 26 juillet, le référendum constitutionnel en Tunisie, auquel seulement 27,5 % des électeurs ont participé, selon des chiffres provisoires, qui donnent le «oui» largement en tête, à plus de 90%. La menace de pénurie alimentaire mondiale provoquée par la guerre en Ukraine, notamment en Afrique, où la France et la Russie cherchent à imposer leurs intérêts stratégiques. Les JO de Paris 2024. Et une deuxième médaille d’or pour le décathlonien français Kevin Mayer.