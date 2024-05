information fournie par France 24 • 28/05/2024 à 11:31

L'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaîtront officiellement mardi l'existence d'un État palestinien, malgré la colère d'Israël qui se trouve de plus en plus isolé sur la scène internationale après sept mois de. conflit dans la bande de Gaza. Les explications de Bilal Tarabey, journaliste France 24.