Réchauffement climatique : la maison brûle !

information fournie par France 24 • 13/06/2022 à 12:30

Des crises énergétiques et alimentaires se profilent alors que la planète montre déjà des signes inquiétants d’épuisement. Des tempêtes de sable en Irak à la vague de sécheresse dans la corne de l’Afrique, des records de chaleur en Inde ou au Pakistan aux typhons meurtriers dans les Philippines… Les éléments se déchaînent et l’Homme apparait, comme souvent, en retard d'une bataille face au réchauffement climatique. Prendra-t-il la mesure de ce qu'il lui arrive ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin, la climatologue Françoise Vimeux.