RDC : situation "alarmante" selon l'ONU, forte augmentation des violences dans l'est du pays

information fournie par France 24 • 30/03/2023 à 10:21

700 civils tués en 3 mois. C'est le triste bilan établi par le rapport préliminaire de l'ONU dans l'Est de la République Démocratique du Congo. L'instance qualifie la situation d' « alarmante » notamment dans l'Ituri, le Nord et le Sud-Kivu. Dans ce document, les Nations unies affirment avoir observé une forte augmentation de la violence, perpétrée par des milices et des groupes armés, principalement les ADF, la Codeco et le M23.