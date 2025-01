RDC : au moins 400 000 déplacés, les affrontements se poursuivent entre l'armée congolaise et le M23

information fournie par France 24 • 27/01/2025 à 16:33

La situation sécuritaire tendue en RDC a provoqué de nouveaux mouvements de population. Plus de 400 000 personnes ont fui les combats depuis début janvier, selon les Nations unies. Des civils aussi touchés par les affrontements : les blessés affluent dans les hôpitaux déjà saturés de la province, notamment à Goma et Bukavu. Dans l’Est, l’armée confirme la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Cirimwami. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent entre l’armée congolaise et ses alliées au M23 et les troupes militaires rwandaises.