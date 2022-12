information fournie par France 24 • 20/12/2022 à 22:58

La France a pour la première fois demander au Rwanda de cesser son soutien au M23.Le Groupe rebelle qui sévi dans l'est de la RDC. Il est accusé par Kinshasa et par un rapport de l'ONU de bénéficier d'un appui de Kigali. Cette déclaration a été prononcée par Chrysoula Zacharopoulou secrétaire d’Etat française chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, à Kinshasa.