information fournie par France 24 • 28/01/2025 à 23:28

Edition spéciale du Journal de l'Afrique. Les combats se poursuivent à Goma en RD Congo entre forces armées congolaises et rebelles du M23, soutenus par les troupes rwandaises. La situation reste confuse. Selon l'AFP qui cite des sources sécuritaires, l'aéroport serait contrôlé par le M23. A Kinshasa, des manifestants en colère ont attaqué plusieurs ambassades, dont celles du Rwanda, du Kenya et aussi de la France, de la Belgique et des Etats-Unis, des pays critiqués pour leur inaction.