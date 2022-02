RD Congo : le parc marin des mangroves, une zone humide d'importance internationale à préserver

information fournie par France 24 • 02/02/2022 à 15:22

On célèbre, mercredi, la Journée internationale des zones humides. À l'échelle mondiale, elles couvrent une superficie de 12,1 millions de km² et un tiers de moins qu'il y a 50 ans. Elles jouent pourtant un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique et abritent des écosystèmes uniques. Exemple avec le parc marin des mangroves en République démocratique du Congo, le seul du genre dans le pays : il abrite une flore et une faune exceptionnelles, et des tortues viennent y pondre leurs œufs chaque année. Mais ce joyau est menacé par le braconnage, la coupe illégale du bois… ainsi qu'un projet de port controversé qui inquiète certains spécialistes, mais pourrait offrir de nouvelles perspectives économiques au pays.