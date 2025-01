information fournie par France 24 • 23/01/2025 à 22:39

Dans l’est de la RDC, des combats intenses se poursuivent autour de la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale du Nord-Kivu. Les forces armées congolaises et leurs alliés affrontent le M23, soutenus par des troupes militaires rwandaises. Les précisions à Kinshasa, Aurélie Bazzara Kibangula et Fidel Kitsa. Le secrétaire général de l'ONU, se dit "alarmé" par la reprise des combats dans l'est qui accroît "le risque d'une guerre régionale".