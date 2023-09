Raymond Tsham, l'artiste congolais qui réalise toutes ses toiles avec son stylo à bille

information fournie par France 24 • 18/09/2023 à 13:22

Il confronte l'art sacré du continent africain à l'univers populaire de Disney. Un artiste qui réanime des chefs-d'œuvre pour leur faire quitter leurs musées ou vitrines, et les faire courir dans ses compositions originales. Le dessinateur congolais Raymond Tsham parle de sa technique unique au stylo à bille, des hommages qu'il rend à d'autres grands artistes – Picasso, Matisse et Jeff Koons – et de l'exposition "Afro Glitch" à laquelle il participe à la galerie parisienne Christophe Person.