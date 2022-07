information fournie par France 24 • 05/07/2022 à 16:47

La France a rapatrié mardi 5 juillet 35 mineurs et 16 mères des camps de déplacés en Syrie, dont Emilie König, l'une des jihadistes françaises les plus connues, éveillant l'espoir des ONG et familles de voir cesser la politique "inhumaine" du "cas par cas".