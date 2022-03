information fournie par France 24 • 18/03/2022 à 12:00

L’invitée de Paris Direct est, vendredi, l’historienne Raphaëlle Branche. Spécialiste de la guerre d’Algérie, elle co-signe pour Arte une série documentaire intitulée "En guerre(s) pour l’Algérie". Le film en six volets donne la parole à celles et ceux qui ont vécu cette guerre en Algérie mais aussi en France et en exil.