Quels défis pour la diplomatie française ? Emmanuel Macron dévoile ses priorités aux ambassadeurs

information fournie par France 24 • 28/08/2023 à 20:27

Emmanuel Macron a fixé un cap dans son discours du 28 août à Paris, à l'occasion de la 29ème édition de la conférence des ambassadrices et ambassadeurs. Le Sahel, l’Ukraine mais aussi l’Asie Pacifique font partie des grands sujets alors que la tension monte au Niger, que la contre offensive ukrainienne se poursuit, que la confrontation entre les Etats Unis et la Chine comporte des risques et que les BRICS s’élargissent à de nouveaux membres.