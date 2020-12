France 24 • 16/12/2020 à 14:55

Quelle stratégie vaccinale contre le Covid-19 et quel calendrier? Jean Castex présente mercredi le plan de l'exécutif à l'Assemblée nationale, à quelques semaines du démarrage prévu d'une campagne qui inspire à la fois de la défiance et de l'impatience aux Français, et qui pourrait finalement débuter dès la fin de l'année. Le décryptage de Michel Goldman, professeur d'immunologie médicale.