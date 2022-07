Quelle est la mission de la Monusco en RD Congo ?

information fournie par France 24 • 26/07/2022 à 14:25

Au moins cinq personnes ont été tuées à Goma et une cinquantaine d'autres blessées, dans l'est de la République démocratique du Congo, au deuxième jour de manifestations contre la mission des Nations unies, accusée d'inefficacité dans sa lutte contre les groupes armés, a-t-on appris de source officielle. Présente en RDC depuis 1999, la Monuc (Mission de l'ONU au Congo) qui est devenue la Monusco (Mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC) en 2010, compte actuellement plus 14.000 soldats de la paix.