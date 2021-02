Quel est l'impact des vaccins sur la transmission du Covid-19 ?

France 24 • 12/02/2021 à 10:39

L'invitée de Paris Direct est la professeure Elizabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé et infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. "Je me réjouis de l'engouement pour les vaccins et de la mobilisation des professionnels de santé" affirme-t-elle mais "Il est vraisemblable que ces vaccins n'aient pas une action complète sur la transmission". Retrouvez l'intégralité de cet entretien consacré à l'impact des vaccins actuels et sur la transmission du coronavirus.