Quand la Chine va-t-elle arrêter d’inquiéter les investisseurs internationaux ?

information fournie par Boursorama • 20/09/2023 à 09:52

Crise immobilière qui déborde sur la finance, exportations et demande intérieure en berne, yuan au plus bas : un grand nombre de nuages s'amoncellent au-dessus de l'économie chinoise. Le pessimisme des gérants internationaux à l'égard de la Chine est-il justifié ? Les explications de Jean-Marie Mercadal, directeur général de Syncicap AM.

