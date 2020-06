Quand 90% du rallye boursier s'explique par l'action des banques centrales...

Ecorama : Désintoxez-moi • 26/06/2020 à 14:10

Pour sauver nos économies, les gouvernements et les banques centrales ont déversé des tombereaux de milliards : 18.400 milliards de dollars très exactement selon Bank of America. Les indices sont-ils pieds et poings liés avec les banques centrales ? L'analyse de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Ecorama du 26 juin 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com