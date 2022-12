Projet de loi immigration: l'exécutif présente les contours de son texte

information fournie par France 24 • 08/12/2022 à 18:29

Roselyne Febvre et ses invités reviennent sur les causes des éventuelles coupures de courant dues en partie à un parc nucléaire dégradé ou un manque de main d’œuvre. Il sera aussi question du projet de loi immigration pour lequel l’exécutif marche sur un fil et enfin la niche parlementaire du RN dans laquelle LFI a bien failli se prendre les pieds. Une émission en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani.