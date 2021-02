Projet de loi climat : Le périlleux pari vert de Macron

France 24 • 11/02/2021 à 18:17

La loi climat a été présentée en Conseil des Ministres cette semaine. Elle fait grincer des dents et peser un doute sur la capacité de Macron à attirer les votes verts pour la présidentielle dans un an. En ce qui concerne l'élection présidentielle de 2022 Les français anticipent déjà un second tour entre M. Le Pen et E. Macron, même s'ils ne le souhaitent pas. C'est ce que nous apprend un sondage de l'IFOP. Marc Perelman en parle avec ses invités.