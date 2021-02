Projet de loi "Climat et résilience": "La fonte des ambitions"

France 24 • 10/02/2021 à 07:39

A la Une de la presse, ce mercredi 10 février, les réactions de la presse française au projet de loi «Climat et résilience», présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. La démission du directeur de Sciences Po Paris, dans le sillage du scandale Olivier Duhamel, l'ancien président de la Fondation nationale des sciences politiques, accusé d'inceste. Le renforcement drastique des contrôles aux frontières britanniques pour cause de Covid. Et un avocat (l'homme de loi, pas le fruit), coincé dans un chaton.