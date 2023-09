Profession : tonnelier

information fournie par France 24 • 28/09/2023 à 15:21

Sur le million de fûts de chêne qui sont produits chaque année dans le monde, la moitié est fabriquée en France. La tonnellerie française est un artisanat multiséculaire qui remonte aux Celtes et qui participe à l’excellence des plus grands millésimes. La culture de chênes d’exception, la découpe ou encore le séchage sont autant d’étapes délicates menées par le tonnelier avant la confection du fameux fût de chêne. Une histoire de patience et de savoir-faire au service du vin. Reportage.