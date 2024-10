Proche-Orient : La France prépare le "terrain diplomatique" pour la reconstruction d'après-guerre

information fournie par France 24 • 15/10/2024 à 08:45

Le président français Emmanuel Macron a appelé son homologue iranien à soutenir "une désescalade générale" dans la bande de Gaza et au Liban, où le Hezbollah pro-iranien poursuit son combat contre l'armée israélienne. Le cabinet présidentiel iranien a de son côté fait savoir qu'Emmanuel Macron et Massoud Pezeshkian ont discuté de quelle manière garantir un "cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël". Plus de précisions avec L'Amb. Bertrand Besancenot, diplomate français, ancien ambassadeur de France au Qatar et en Arabie saoudite.