Procès en destitution de Trump : l'opinion à témoin ?

France 24 • 10/02/2021 à 20:07

Son mandat s'achève comme il avait débuté : dans l'opprobre et le soupçon judiciaire. Donald Trump n'est plus à la Maison Blanche mais les sénateurs s'interrogent pourtant : faut-il le destituer ? Une procédure avant tout symbolique mais pas seulement, une condamnation pourrait sérieusement hypothéquer son avenir politique. C'est tout l'intérêt du procès qui s'ouvre au Sénat américain et ce pour la deuxième fois s'agissant de Donald Trump. Jamais dans l'Histoire des États-Unis un président n'avait eu à faire face à un double "impeachment". Pour quoi faire, dans quel but ?