France 24 • 03/02/2021 à 10:56

Le procès des accusés dans l'assassinat du Français Hervé Gourdel, un guide de haute montagne enlevé et décapité par des jihadistes en Algérie, s'ouvre jeudi 4 février à Alger plus de six ans après les faits, au grand soulagement des proches de la victime.