Présidentielle : que proposent les candidats en matière d'éducation ?

information fournie par France 24 • 01/04/2022 à 18:59

À l'approche du premier tour de la présidentielle française, nous faisons le point sur les propositions des candidats en matière d'éducation avec Nathalie Chusseau, professeure à l'Université de Lille, et nos correspondantes à Athènes et à Bruxelles. Comment rendre le système français moins inégalitaire et plus performant ? Faut-il augmenter les salaires des professeurs ? Et ailleurs en Europe, les enseignants sont-ils mieux payés ?