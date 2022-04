Présidentielle : les jeux sont-ils faits ? À J-6 du second tour, front républicain et débat décisifs

information fournie par France 24 • 18/04/2022 à 20:33

Ce dimanche 24 avril aura lieu le second tour de la présidentielle en France. Emmanuel Macron - Marine Le Pen, l'affiche est la même qu'en 2017. Et à nouveau deux programmes radicalement opposés, deux visions du monde qui s'affrontent. Mais l'issue du scrutin s'annonce cette fois plus incertaine. Si le président sortant Emmanuel Macron est toujours donné gagnant selon les derniers sondages, l'écart s'est resserré entre le candidat LREM et la candidate d'extrême-droite.