information fournie par France 24 • 08/02/2022 à 14:55

Selon un sondage Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien publié samedi 5 février, Marine Le Pen et Eric Zemmour sont désormais à égalité des intentions de vote à 14%. Valérie Pécresse récolte 16,5% et Emmanuel Macron reste en tête avec 24% des intentions de vote. Erwan Lecoeur, sociologue et politologue au laboratoire Pacte, était l'invité du jour de France 24.