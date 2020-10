Présidentielle en Côte d'Ivoire : une campagne sous tension

France 24 • 20/10/2020 à 20:19

Plus que onze jours avant le scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Et déjà, deux candidats de l'opposition appellent au boycott : l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'guessan du FPI et l'ancien président Henri Konan Bédié du PDCI. Une consigne assortie d'un appel à la désobéissance civile. Ces derniers jours, leurs partisans ont largement manifesté contre la candidature du président sortant Alassane Ouattara à un troisième mandat. La mobilisation a fait au moins trois morts parmi les manifestants après déjà une quinzaine de victimes au mois d'août.