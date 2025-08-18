 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Présidentielle en Bolivie: les partisans de Rodrigo Paz se rassemblent après les projections

information fournie par AFP Video 18/08/2025 à 11:51

Les partisans du candidat présidentiel Rodrigo Paz Pereira se rassemblent dans les rues de La Paz, après les projections de l'élection générale en Bolivie. Deux candidats de droite s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle en Bolivie après avoir dominé dimanche le premier tour, marquant la fin de deux décennies de gouvernements de gauche, selon des projections d'instituts. À la surprise générale, le sénateur de centre-droit Rodrigo Paz arrive en tête avec 31,3% et 31,6% des voix, selon les projections des instituts Ipsos et Captura. L'ancien président de droite Jorge "Tuto" Quiroga le suit de près avec 27,1% et 27,3%, selon les mêmes estimations. IMAGES

