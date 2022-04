information fournie par Ecorama • 11/04/2022 à 14:10

Le second tour de l'élection présidentielle s'annonce serré et incertain, ce qui n'est pas sans impact sur certains segments de marchés. L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 11 avril 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com