Présidentielle au Brésil : le match Lula - Bolsonaro, deux candidats que tout oppose

information fournie par France 24 • 29/09/2022 à 20:38

Le décompte est lancé au Brésil. Si onze candidats se sont lancés dans la course présidentielle, la campagne s'est résumée à un duel entre l'ancien président de gauche Lula da Silva et le chef d'Etat sortant d'extrême-droite Jair Bolsonaro. En tête : Lula affirme qu'il veut sauver son pays d'une dictature, tandis que Bolsonaro menace de ne pas respecter les résultats si son adversaire accède au pouvoir. Ce 2 octobre, plus de 156 millions de Brésiliens se rendront aux urnes pour le premier tour.