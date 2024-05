Présidentielle anticipée en Iran : qui pour succéder à Ebrahim Raïssi ?

information fournie par France 24 • 30/05/2024 à 13:33

L'inscription des candidats pour l'élection présidentielle anticipée fin juin a débuté jeudi 30 mai en Iran pour élire un successeur à l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi tué dans un accident d'hélicoptère, a annoncé un média d'Etat. Selon la loi électorale iranienne, les postulants doivent être âgés de 40 à 75 ans, titulaires d'au moins un master universitaire et peuvent être ou non membres du clergé. Qui succèdera à Ebrahim Raïssi ? L'analyse d'Azadeh Kian, professeur de sciences politiques à l'université de Paris VII Diderot et spécialiste de l'Iran.