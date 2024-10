Présidentielle américaine : quand l'IA s'invite dans la campagne...

information fournie par France 24 • 14/10/2024 à 20:09

A quelques semaines de la présidentielle aux Etats-Unis, les deux candidats sont au coude-à-coude. Meetings, émissions de télévision... tout est bon pour convaincre les électeurs indécis. La technologie joue également un rôle grandissant dans la campagne et notamment l'Intelligence artificielle (IA). Il est à la portée de tout un chacun de créer de fausses images ou de vidéos, puis de les diffuser sur internet, en les faisant passer pour de vraies. X et Meta sont d'ailleurs sous le feu des critiques pour ne pas combattre suffisamment la désinformation. Nos collègues de France 2, Lisa Beaujour, Camille Guttin et Anto Filippi, se sont penchés sur la fabrique de ces "deepfakes" politiques aux Etats-Unis.