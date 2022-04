Présidentielle 2022 : défaite historique pour LR et le PS au lendemain du 1er tour

information fournie par France 24 • 11/04/2022 à 20:10

Au lendemain du 1er tour de la présidentielle, les deux candidats arrivés en tête, le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du RN Marine le Pen sont déjà repartis sur le terrain. Le "match retour" du duel Macron-Le Pen de 2017 s'annonce cette fois beaucoup plus serré ; l'heure est donc aux mains tendues, pour séduire les abstentionnistes et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé 3ème. Le 1er tour consacre aussi le naufrage des partis "historiques" de la Vème République, le PS et LR.