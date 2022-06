information fournie par France 24 • 07/06/2022 à 15:23

Le couple royal de l'ancienne puissance occupante doit arriver mardi 7 juin après-midi à Kinshasa. Selon le palais belge et la présidence congolaise, les deux parties parleront passé colonial, diplomatie, politique, économie et sécurité. Le roi Philippe sera accompagné également de quelques membres du gouvernement. Il visitera la capitale puis Lubumbashi et Bukavu.