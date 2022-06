information fournie par France 24 • 13/06/2022 à 07:41

A la Une de la presse, ce lundi 13 juin, les réactions des quotidiens français et étrangers aux résultats du premier tour des législatives en France, où l’abstention bat un nouveau record, et où la majorité présidentielle et l’opposition de gauche sont au coude-à-coude. La visite du président Macron attendue en Ukraine. Et 11 conseils pour contribuer, modestement mais sûrement, à changer le monde.