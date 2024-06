Premier débat avant les élections législatives : trois blocs politiques bien distincts

information fournie par France 24 • 26/06/2024 à 12:59

A cinq jours du premier tour des élections législatives anticipées, le 30 juin, le Premier ministre Gabriel Attal, le président du Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, et le coordinateur national de La France Insoumise (LFI), Manuel Bompard, se sont opposés mardi soir lors d'un débat animé. Durant près de deux heures, les trois chefs de file des coalitions en vue du scrutin, dont le second tour aura lieu le 7 juillet, se sont affrontés sur un éventail de questions, dont le pouvoir d'achat, les impôts, les retraites et l'immigration.