Poutine devra-t-il rendre des comptes ? Exactions à Boutcha

information fournie par France 24 • 07/04/2022 à 20:24

Depuis la découverte de dizaines de cadavres habillés en civil à Boutcha, l'évocation des crimes de l'armée russe en Ukraine a pris une nouvelle dimension. Volodymyr Zelensky évoque un génocide, un terme repris par l'Espagne et la Pologne. Washington, Paris et Berlin parlent eux de crime de guerre. Une enquête a été ouverte par l'ONU et la Cour pénale internationale. De son côté, Moscou nie toute implication et poursuit sa communication de désinformation notamment sur les réseaux sociaux.