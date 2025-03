information fournie par France 24 • 17/03/2025 à 07:29

A la Une de la presse, ce lundi 17 mars, la visite, aujourd’hui, de Mark Carney, le nouveau Premier ministre canadien, à Paris et à Londres, dans un contexte de fortes tensions entre son pays et les Etats-Unis. Les appels à l’union sacrée en Europe. Une enquête saisissante sur le sort des employées de maison kényanes en Arabie saoudite. Et l’essor des «antivax», cinq ans après la pandémie de Covid 19.