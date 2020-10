Pourquoi investir en vue d'avoir un impact positif ?

Partenaire • 23/10/2020 à 16:10

De plus en plus de personnes veulent mettre leurs investissements au service de changements positifs dans la société et l'environnement, mais en allant encore plus loin que les investissements éthiques ou ESG traditionnels. Des investissements ciblés dans des entreprises qui recherchent des solutions disponibles aux problèmes pressants de la planète, tels que la faim ou les mauvaises conditions de travail, peuvent générer des performances attractives sur le long terme. C'est pourquoi nous pensons que l'investissement d'impact n'est pas idéaliste, mais profondément pragmatique. Par exemple, l'investissement d'impact permet de mesurer des performances non financières sur la base d'une analyse des impacts positifs des activités ou des produits d'une entreprise au regard des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. La valeur liquidative des fonds pourra aussi bien baisser qu'augmenter. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu'augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial.