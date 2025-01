Pour les Cubains, le retour de Trump à la Maison Blanche n’augure rien de bon

information fournie par France 24 • 20/01/2025 à 13:18

Mercredi 15 janvier, comme un dernier pied de nez avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a annoncé le retrait surprise de Cuba de la liste noire des Etats soutenant le terrorisme. Une décision qui est intervenue après une succession de changements de caps dans la relation des États-Unis avec La Havane. Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, les Cubains redoutent de nouvelles tensions diplomatiques entre Washington et La Havane, et un impact négatif sur le tourisme et l’économie de l’île.