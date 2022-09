Pour éviter des coupures de gaz et d'électricité cet hiver, le retour du Conseil de défense

information fournie par France 24 • 02/09/2022 à 09:27

Ce vendredi matin, Emmanuel Macron réunit Élisabeth Borne, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, Gabriel Attal, Christophe Béchu et des experts. Objectif : éviter les coupures d'électricité et de gaz cet hiver. Pour l'instant, pas de décision sur d'éventuels rationnements mais un appel à la mobilisation générale est lancé. Entreprises et particuliers doivent essayer de réduire leur consommation d'énergie.