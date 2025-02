Plateformes de surveillance et intelligence artificielle : optimiser la veille stratégique

information fournie par France 24 • 04/02/2025 à 14:33

L’intelligence artificielle (IA) révolutionne le domaine de la veille stratégique et concurrentielle : il est devenu impossible de surveiller son environnement concurrentiel sans l’aide de l’IA. Dans ce domaine, l’innovation sert à lutter contre « l’infobésité », les fausses nouvelles et surtout à détecter rapidement les signaux faibles, à savoir les informations qui permettent d’anticiper les activités des concurrents. Tour d'horizon avec Arnaud Marquant, directeur des opérations de KB Crawl, une entreprise qui fournit des solutions et des outils de veille pour les professionnels.