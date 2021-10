Plantu et Reza : "Les religions ne doivent plus avoir la main sur un fusil"

information fournie par France 24 • 21/10/2021 à 11:23

Le photoreporter Reza, né en Iran, et le dessinateur français Plantu sont deux grands humanistes qui ont décidé de faire converser leurs arts. Le premier parcourt le monde depuis 40 ans avec son appareil photo et le second a dessiné l'actualité pour le quotidien Le Monde pendant 50 ans. Les deux hommes ont en commun un regard à la fois tendre et vif sur les hommes et sur l'Histoire, et publient un livre commun chez Gallimard.