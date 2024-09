information fournie par France 24 • 25/09/2024 à 09:51

Le gouvernement de Michel Barnier fait ses premiers pas. Possible hausse d'impôts pour les plus aisés et les grosses entreprises, nouvelles mesures sur l'immigration, amélioration de la réforme des retraites, autant de sujets qui sont déjà sur la table. "La ligne de conduite de la politique menée sera définie par Michel Barnier" affirme Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint Les Républicains (LR) et invité de Mardi politique.