information fournie par France 24 • 12/10/2022 à 22:33

Quand L’Opep+ décide de sabrer ses quotas de production de pétrole, Joe Biden hausse le ton. Le président américain a promis mardi 11 octobre des « conséquences » pour l’Arabie Saoudite. Tournant majeur dans les relations entre Washington et Riyad ?

On va plus loin avec Zyad Limam et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur l’espoir d’une médiation turque dans la guerre en Ukraine à l’occasion de la rencontre Erdogan-Poutine ce jeudi au Kazakhstan.