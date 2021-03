Boursorama • 03/03/2021 à 10:07

Performances, volatilités, opportunités d'investissement : les placements durables présentent-ils indéniablement un profil de risque plus attractif et plus sécurisant pour l'épargnant ? Les explications de Jean-François Bay, Directeur Général de Quantalys.

